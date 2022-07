Motocross : Stefan Ekerold fährt zweimal aufs Podest

Stefan Ekerold (MSC Grevenbroich) fuhr mit den Plätzen eins und drei in der Tageswertung gleich zweimal aufs Siegertreppchen. Foto: Günter Becker

Grevenbroich Motocross-Piloten des MSC Grevenbroich kämpfen auf einem Hartbodentrack um wichtige Punkte in der Wertung zur Deutschen Meisterschaft.

(NGZ) Die Deutsche Meisterschaft im Motocross ging nach zuletzt zwei ADAC Master-Veranstaltungen auf internationalen Bühne beim MSC Schweighausen in Baden-Württemberg in die nächste Runde. Dort baute Stefan Ekerold seine Tabellenführung weiter aus. Der Fahrer des MSC Grevenbroich belegte in seinen zwei Wertungsrennen den ersten und dritten Platz – damit wächst der Vorsprung im Gesamtklassement auf 19 Punkte an. „Ich bin natürlich zufrieden. Der Laufsieg im ersten Rennen war super. Im zweiten Rennen kam ich beim Start in einige Positionsrangeleien und habe Zeit verloren. Aber zum Schluss konnte ich mit dem Tagessieg meine DM-Führung noch weiter ausbauen“, bewertete Stefan Ekerold seinen überaus gelungenen Rennauftritt.

Ganz anders lief es für Ekerolds Teamkollegen Lukas Platt. Er erlebte einen Wettkampf zum Vergessen. Im ersten Wertungsrennen belegte er noch Platz sechs, im zweiten Durchgang lief dann jedoch alles aus dem Ruder. Nach einem technischen Defekt konnte er das Rennen nicht zu Ende bringen und rutschte daher in der Tageswertung auf einen enttäuschenden 13. Platz ab. Dadurch flog er auch in der Gesamtwertung aus den Top Drei. „Wie man so sagt, kommt zu Pech auch noch Unglück – und so bin ich im zweiten Lauf leider ausgefallen. Mein Gesamtergebnis ist damit natürlich erst mal hin“, stellte Lukas Platt ziemlich bedient fest.

Der dritte MSC-Pilot, Mika Unruh, zeigte eine konstante und souveräne Vorstellung. Im ersten Rennen raste er auf dem 17. Platz, im zweiten Lauf verbesserte er sich auf den 15. Rang, somit landete er in Tageswertung auf dem 16. Platz.