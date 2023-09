Motocross Lukas Platt fährt ganz beherzt auf Platz eins der Tageswertung

Beim vom MC Westerhausen in Sachsen-Anhalt ausgerichteten Finale der Deutschen Meisterschaft der Klasse Open sicherte sich Lukas Platt mit den Rängen zwei und eins den Tagessieg und damit den Platz ganz oben auf dem Podest. Danach bilanzierte der Toppilot des MSC Grevenbroich zufrieden: „Die Strecke war neu für mich, aber ich kam schon im Training gut zurecht. Das war ein wichtiger Tag in meiner Karriere. Nun konzentriere ich mich auf das letzte Rennen der ADAC MX Masters am letzten Septemberwochenende in Dreetz.“