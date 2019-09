Motocross : Gianluca Ecca fährt unter Schmerzen zum Meister-Titel

Grevenbroich Trotz Sturz reicht der Vorsprung zum ersten Platz.

(sit) Zwar trat Gianluca Ecca zum Finale der Deutschen Motocross-Meisterschaft in der Klasse bis 250 Kubikzentimeter im sächsischen Thurm mit einem satten Vorsprung von 36 Punkten an, doch der Titelgewinn des für den MSC Grevenbroich fahrenden Top-Piloten war trotzdem alles andere als selbstverständlich. Denn der 22-Jährige hatte Mitte August bei den ADAC-Masters in Gaildorf eine Knochenabsplitterung im rechten Sprunggelenk erlitten. Nach einer Zwangspause reiste er darum auf Krücken an, ins Rennen ging er mit einer eigens für ihn angefertigten Spezialschiene. Zu allem Überfluss wurde er in einen Crash verwickelt und fiel vom vierten noch auf den 16. Platz zurück. Da jedoch sein größter Konkurrent Pit Rickert nicht über Rang sechs hinauskam und im Finale insgesamt nur 50 Punkte zu vergeben waren, hatte Ecca den Titel schon vor dem zweiten Lauf sicher. Den beendete er, gepeinigt von großen Schmerzen, darum nicht mehr. Sein Vereinskollege Vincent Gallwitz fiel im Gesamtklassement als Zehner in Thurm noch vom dritten auf den undankbaren vierten Rang zurück. „Sein Fazit: Das ist bitter.“