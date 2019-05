Motocross : Fahrer des MSC Grevenbroich mischen weiter vorne mit

Grevenbroich Gianluca Ecca führt Wertung um DM-Titel an.

Weiter mit der „Red Plate“ für den Führenden im Gesamtklassement der Deut­schen Ju­nio­ren-Mo­to­cross-Meis­ter­schaft in der Klasse bis 250 Kubikzentimeter (ccm) darf sich Gianluca Ecca (MSC Grevenbroich) nach Platz drei auf der zweiten Rennstation auf dem Eyl­ler-Berg-Kurs in Kamp-Lintfort schmücken. Im „Heimspiel“ – Ecca kommt gebürtig aus Alpen – musste sich das Toptalent indes mächtig ins Zeug legen: Nach Platz drei im Zeittraining fand er im ersten Lauf nie seinen Rhythmus, was ihn freilich nicht ganz unvorbereitet traf: „Eine Woche vorher bin ich mit der 450er-Maschine bei der DM in Dolle noch im tiefem Sand gefahren, in Kamp-Lintfort nun auf der 250er auf einem Hartboden. Das ist schon eine ziemliche Umstellung.“ Darum gab er sich in einem engen Rennen mit vielen Positionswechseln mit Rang vier zufrieden. Besser zurecht kam der MSC-Pilot im zweiten Lauf, den er über rund 25 Minuten hinweg mit kühlem Kopf und sauberer Technik dominierte. Erst dann zog der schnelle Schwede Filip Olsen trotz einiger Fahrfehler an ihm vorbei. Mit Blick aufs Tableau vermied Ecca in der Folge jegliches Risiko und sicherte sich als Tagesdritter hinter Olsen, der in Sa­chen Meis­ter­schaft als Gast­star­ter ohnehin aus den Er­geb­nis­sen der bei­den Wer­tungs­ren­nen her­aus­ge­rech­net wur­de, und Ni­co Koch lieber wertvolle Punkte für die Meisterschaftswertung, die er nach zwei von sechs Veranstaltungen mit 95 Punkten vor Pit Ri­ckert (79) anführt. Direkt dahinter folgt auf Rang drei sein Vereinskollege Vin­cent Gall­witz mit 71 Punkten. Für ihn lief es vor allem im ersten Lauf wie geschmiert: „Der war super. Ich kam gut aus dem Gatter und konnte den fünften Platz holen.“ Pech hatte er im zweiten Lauf: „Ich wurde in der Startkurve von der Strecke gedrängt und fiel ins Mittelfeld zurück.“ Doch Gallwitz zeigte Moral, kämpfte sich noch auf Platz sieben zurück und verteidigte so als Sechster der Tageswertung seine Position auf dem Podium. Sein Fazit: „In der Meisterschaft bin ich immer noch Dritter und darum alles in allem zufrieden heute.“ Das nächste Rennen um die Deutsche Meisterschaft findet am 10. Juni in Tessin (Mecklenburg-Vorpommern) statt.