Motocross : Top-Sport im Grevenbroicher Sandkasten

Packende Positionskämpfe beim ersten Wertungslauf der offenen Klasse auf der Königshovener Höhe in Gustorf.. Foto: Wolfgang Walter

Grevenbroich Mit seiner rund 1850 Meter langen Tiefsandstrecke auf der Königshovener Höhe in Gustorf war der MSC Grevenbroich Ausrichter der Auftaktrennen zu den Deutschen Motocross-Meisterschaften „Open“ und Jugend 85 Kubikzentimeter.

Seit fast 60 Jahren steht der MSC Grevenbroich für Motocross der gehobenen Klasse, seine 1997 in Betrieb genommene und seither ständig optimierte Strecke auf der Königshovener Höhe in Gustorf gilt als „Deutschlands schönster Sandkasten“ und ist als regelmäßige Trainings- und Wettkampfstrecke gleichermaßen bei Hobby- wie auch Profi- und WM-Fahrern etabliert.

Und damit die perfekte Bühne für den Restart nach zwei (Corona-) Jahren mit stark eingeschränktem Rennbetrieb. Schon im Vorfeld der Auftaktveranstaltung zur neun Läufe umfassenden Deutschen Meisterschaft hatte die Motocross-Community ungeduldig auf den Schalthebel gedrückt. Der Andrang war so gewaltig, „dass wir am Nachmittag die Tageskasse schließen musste, da wir keine Parkplätze mehr zur Verfügung hatten“, sagte MSC-Vorsitzender Michael Gosepath. Diejenigen, die eines der begehrten Tickets ergattern konnten, bekamen einiges zu sehen: 48 Fahrer aus acht Nationen bewarben sich in der Qualifikation um die insgesamt 40 Startplätze für die Wertungsrennen. „Das versprach besten Motocross-Sport – und diesen bekamen die Zuschauer auch mit spektakulären Starts und Positionskämpfen im gesamten Fahrerfeld geboten“, stellte der im Verein für die Pressearbeit zuständige Günter Becker aufgeräumt fest.