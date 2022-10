Motocross : Ben Gosepath vom Start weg auf Topspeed

Grevenbroich Stefan Ekerold, Motocross-Pilot des MSC Grevenbroich, schließt ADAC MX Masters Championship in Fürstlich Drehna auf Platz fünf ab.

Im Finale der zu den ADAC MX Masters gehörenden Rennserie hatte sich der Fahrer des MSC Grevenbroich selbstbewusst zum Ziel gesetzt, den Briten Adam Sterry noch vom vierten Platz in der Gesamtwertung zu verdrängen. Sein fünfter Rang in der Tageswertung reichte dem frischgebackenen Deutscher Meister aber nicht, um seinen Konkurrenten, der in Brandenburg Dritter wurde, noch zu überflügeln. Dennoch zog der 27-Jährige ein positives Saison-Resumee: „Mit dem DM-Titel und dem fünften Platz bei den Masters bin ich super zufrieden. Mein Ziel, den DM-Titel zu holen, konnte ich umsetzen und ich freue mich schon auf die nächste Saison.“ Sein Vereinskollege Lukas Platt kam als 15. der Tageswertung ins Ziel und erreichte mit dem zehnten Platz in der Meisterschaft ebenfalls seine eigene Vorgabe. Sein Fazit fiel entsprechend aus: „Ich hatte einige Höhen und Tiefen in dieser Saison, habe aber mein gestecktes Ziel, nämlich die Top 10 auf internationaler Bühne zu erreichen, geschafft. Nun steht ein Fabrikatswechsel und die Vorbereitung auf das Jahr 2023 an.“

Schade nur: Wegen der Vorverlegung der Veranstaltung in Fürstlich Drehna musste für die zeitgleich ausgetragenen Rennen im ADAC MX Cup auf der Königshovener Höhe in Gustorf einige starke Fahrer absagen. In der leistungsstärksten Klasse, LK1 MX1 bis 450 Kubikmeter (m3), wusste sich Ben Gosepath vor Tim Münchhofen (beide MSC Grevenbroich) und Dominik Grau (Münster) durchzusetzen. Er überzeugte mit starken Starts in beiden Wertungsrennen. In der zweitstärksten Klasse, LK1 MX2 (250 m³), schaffte es der für den MSC fahrende Lüdenscheider Julius Riepergerste hinter Daniel Wewers (Dülmen) und Justin Heiman (Much) als Dritter der Tageswertung aufs Podium. „Auch in allen weiteren Klassen zeigten unsere Piloten starke Leistungen“, bilanzierte der im Verein für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Günter Becker zufrieden.