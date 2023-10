Finale Nordrhein MX Cup auf Landesebene Motocross in Gustorf bietet Spannung und was fürs Auge

Ein weiteres sportliches Highlight war das Finale im DMV-Ladies-Cup. Larissa Papenmeyer war bereits als Deusche Meisterin aus Bünde an die Erft gereist – schon der zehnte nationale Titel in der so erfolgreichen Karriere der WM-Siebten. Ehrensache für die 33-Jährige, dass sie in Grevenbroich mit ihrer 125ccm-Maschine beide Wertungsrennen für sich entschied. Lieferte sie sich im ersten Lauf noch ein sehenswertes Duell mit Fiona Hoppe, legte Larissa Papenmeyer im zweiten Durchgang nach blitzsauberem Auftakt einen Start-Ziel-Sieg in den Sand. Entsprechend positiv fiel ihr Fazit aus: „Aus nationaler Sicht bin ich mit dem zehnten DM-Titel natürlich sehr zufrieden. Für mich war das neue Streckendesign etwas gewöhnungsbedürftig, da ich die alte Strecke ja schon seit vielen Jahren kenne. Auf der 125ccm-Maschine habe ich mich etwas schwer getan, den richtigen Flow zu finden.“ Aber schon kurz nach der Siegerehrung stand für die Championesse fest: „Im nächsten Jahr greife ich wieder bei der WM an. Außerdem will meinen elften DM-Titel holen.“ Gesellschaft leisteten ihr auf dem Tagespodium Fiona Hoppe und Kim Irmgartz, die sich in beiden Läufen nach mäßigen Starts stetig nach vorne gekämpft hatten.