Sportförderung im Rhein-Kreis Neuss : Motivationsspritze für Topathleten

(-vk) Im Jahr 2019 gab es wieder zahlreiche Athleten aus dem Rhein-Kreis Neuss, die auf nationaler und internationaler Ebene überaus erfolgreich waren. Sie werden erst bei der nächste Sportlerehrung im kommenden Jahr offiziell ausgezeichnet werden. Einen finanzielle Anerkennung soll es aber schon vorher geben.

Doch die fiel, wie so vieles in diesem Jahr, den Auswirkungen der Corona-Pandemie zum Opfer. Nachgeholt werden soll sie nicht – zumindest nicht in 2020. „Wir planen die nächste Sportlerehrung im Frühjahr kommenden Jahres,“ sagt Thomas Schütz, Leiter Leistungssport beim Rhein-Kreis. Auf der sollen dann zusammen die Erfolge aus den Jahren 2019 und 2020 gefeiert werden. Ein Mammutprogramm wird es wohl trotzdem nicht geben: „Durch Corona sind in diesem Jahr bisher nur wenige Deutsche oder internationale Meisterschaften ausgetragen worden,“ weiß Schütz – woran sich in den verbleibenden drei Monaten nicht mehr viel ändern wird.