Fechten Moritz Schenkel bringt es bis ins Viertelfinale

Was ihm zum Sprung an die absolute Weltspitze in seiner Altersklasse noch fehlt, bekam Moritz Schenkel im Viertelfinale der Kadetten-Europameisterschaften in der estnischen Hauptstadt Tallinn zu spüren. Im Gefecht um den Einzug in die Medaillenrunde unterlag der Säbelfechter des TSV Bayer Dormagen dem späteren Vize-Europameister Cidu Casian aus Rumänien mit 8:15. Mit dem Auftritt seines Schützlings zeigte sich TSV-Fechtkoordinator Olaf Kawald trotzdem sehr zufrieden: „Platz acht ist ein starkes Ergebnis für Moritz, der uns in der Zukunft sicher noch viel Freude bereiten wird.“