Zweite Handball-Bundesliga Moritz Köster kehrt zurück zum TSV Bayer Dormagen

Köster hat das Handballspielen wie sein Bruder Julian beim TuS Brauweiler erlernt und kam über die Station BW Königsdorf nach Dormagen, von wo er dann 2022 zum VfL Gummersbach wechselte. Dort spielte der Rückraumspieler vornehmlich mit der U23 in der 3. Liga und stand in der aktuellen Saison in bisher sieben Partien im Bundesligakader. Köster: „In Dormagen möchte ich möglichst viel Spielpraxis sammeln und mit der Mannschaft zusammen erfolgreich sein.“