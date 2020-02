Moderner Fünfkampf : Moderner Fünfkampf: Mika Adam siegt in Potsdam

Gold in Potsdam: Mika Adam vom Neusser Schwimmverein. Foto: NSV

Neuss Beim Luftschiffhafen Cup in Potsdam trumpften die Modernen Fünfkampfer des Neusser Schwimmvereins groß auf. Mika Adam feierte in der brandenburgischen Landeshauptstadt sogar den Gesamtsieg in der U17.

Der älteste Neusser Athlet, Christoph Lemken, machte in der U19 einen soliden Wettkampf. Beim internationalen Cup, der gleichzeitig als Qualifikationswettkampf für die Europameisterschaft gilt, sammelte er als insgesamt Zweiter wertvolle Quali-Punkte. Mit der drittbesten Schwimmzeit und dem dritten Platz im Fechten konnte er sich in der finalen Disziplin, dem sogenannten LaserRun – eine Kombination aus Laufen und Schießen – noch auf den Silberrang vorkämpfen. Noch besser machte es Mika Adam in der U17. Mit klarem Vorsprung gewann er seine Altersklasse und erzielte beim Schwimmen und Laufen neue persönliche Bestzeiten und mischte auch beim Fechten vorne mit.