Moderner Fünfkampf : Nachwuchs des NSV ist am Ziel

Qualifiziert: (v.l.) Christoph Lemken, Sarah Dicks und Mika Adam. Foto: Christian Dicks/NSV

Neuss Moderne Fünfkämpfer des Neusser Schwimmvereins bringen in Potsdam die Qualifikation für Welt- und Europameisterschaften unter Dach und Fach.

Bei den Wettkämpfen der Modernen Fünfkämpfer um den 30. Sanssouci-Pokal auf dem Olympiastützpunkt in Potsdam ging es für die Jugendlichen Christoph Lemken und Sarah Dicks (beide Neusser SV) um die Qualifikation für die WM in Ägypten (Juli) und die EM in Portugal (September).

Weil Teamkollege Mika Adam im Jahrgang 2005 das Ticket bereits in der Tasche hatte, rückte er von der Altersklasse U17 in U19 auf, um so die Norm für den Bundeskader (NK1) zu erreichen. Lemken (2003) stand nach Schwierigkeiten im ersten Qualifikationswettkampf etwas unter Druck, musste dringend punkten. Das gelang: Über 200 Meter Freistil holte er sich in 2:10,91 Minuten mit Bestzeit ebenso den Sieg wie Adam in 2:12,11 Minuten. Ein guter Start in den langen Tag.

Das galt auch für Sarah Dicks (2005), die in der Altersklasse U17 mit 2:22,12 Minuten ebenfalls Bestzeit schwamm. Das anschließende Fechten beendete sie im gemischten U17/U19-Feld mit 23 Siegen auf Platz eins, Kontakt zur Spitze (27 Siege) hatten auch Adam (23) und Lemken (22), was ihnen wertvolle Punkte einbrachte. Der abschließende LaserRun, den die beiden Neusser dank ähnlicher Schießleistungen quasi Seite an Seite absolvieren konnten, machte den sportlichen Tag dann rund: Mika Adam lief knapp vor Christoph Lemken auf den ersten Rang. Damit schaffte Adam die NK1-Norm und Lemken machte in der Rangliste einen weiten Satz nach vorne.

Bei den Mädchen ging Dicks als Führende in den LaserRun und vermochte diesen Vorsprung auch über die gesamte Distanz hinweg zu behaupten. Das erfreuliche Ergebnis: Die gesammelten Punkte bringen das NSV-Trio im Ranking so weit nach vorne, dass es für die Qualifikation reicht.

Da der Wettkampf aufgrund der bestehenden Hygienevorschriften in zwei Abschnitte unterteilt werden musste, waren die jüngeren Starter des NSV erst am zweiten Tag an der Reihe. Nach Trainingsrückständen von bis zu einem Jahr und fehlender Wettkampfpraxis lief es für sie noch nicht ganz rund. Spaß hatten sie trotzdem. In der U15 waren für Neuss Lilly Ader (2007) und Hannah Dicks (2008) am Start, in der U13 Lisanne Philipp und Lena Dicks (beide 2009). Ihnen gelang es mit herausragendem Einsatz und viel Ehrgeiz, ihre unverschuldet angehäuften Defizite ausgleichen. Alle schafften den Sprung unter die Top 10: Lilly Ader durfte bis zum Schluss sogar auf den Sieg hoffen, verpasste den Triumph erst im finalen Lauf über 1600 Meter um wenige Sekunden. Hannah Dicks wurde Neunte. In der U13 flatterten die Nerven der Neusser vor allem beim Schießen zu Beginn des Tages. Sie blieben hinter ihren Erwartungen zurück, Julius Hense wusste mit seinem vierten Platz trotzdem ein ordentliches Ergebnis vorzuweisen. Bei den Mädchen (U13) lag Lena Dicks als Achte knapp vor Lisanne Philipp (10.).