Kampfsport Anil Büyüktunca feiert mit 20.000 Zuschauern

Der ebenso wie die Neusser Lom-Ali Eskiev und Max Schwindt für das UFD Gym in Düsseldorf tätige Vollkontakt-Kampfsportler wird seit Dezember 2017 auf Platz eins der „German MMA Championship“ im Weltergewicht geführt, ist also eine große Nummer in der Profiszene. Der in Düsseldorf geborene Türke hat von seinen bislang 24 Kämpfen 20 gewonnen und feierte zuletzt 13 Siege in Folge. Seine beeindruckende Serie setzte der ehemalige Türsteher auch in Köln fort. Nach 3:48 Minuten schlug der 32-Jährige den Ungarn Adam Horváth mit einem harten rechten Haken schon in der ersten Runde k.o. Noch nie waren so viele Menschen bei einem MMA-Event in Deutschland gewesen. Für Büyüktunca ein „Mega-Gefühl.“