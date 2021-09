Aktion des Rhein-Kreises Neuss : Mitgliederkampagne soll Vereinen helfen

Rhein-Kreis Während der Corona-bedingten Lockdowns klagten auch viele heimische Vereine über einen Verlust von Mitgliedern. Der Rhein-Kreis Neuss will mit der Image- und Werbekampagne „Come Back und mach(t) Sport“ gegensteuern.

Der Ursprung dafür liegt schon einige Monate zurück. Anfang März, also als mitten im zweiten Lockdown noch gar nicht klar war, wann es möglich sein würde, wieder im Verein mit Gleichgesinnten Sport treiben zu können, beschäftigte sich der Kreissportausschuss mit den Hilferufen aus den Sportvereinen. Viele von ihnen waren in Not geraten, weil durch den Ausfall von Veranstaltungen und den Verlust von Mitgliedern perspektivisch finanziellen Engpässe drohen, im schlimmsten Fall sogar das Aus. Auch ein Rückgang des ehrenamtlichen Engagements deutete sich an. Am Ende beschloss der Kreissportausschuss, die Vereine mit einer gezielten Image- und Werbekampagne bei der Rück- und Neugewinnung zu unterstützen und stellte dafür 25.000 Euro zur Verfügung.