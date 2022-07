Minigolf : Sarah Schumacher holt sich den DM-Titel

Einzelwertung Damen (Strokeplay): Die 22-jährige Sarah Schumacher vom MGC Dormagen-Brechten holt sich den Titel bei den Deutschen Meisterschaften in Schriesheim. Foto: Sebastian Heine

Dormagen Die Deutschen Minigolf-Meisterschaften der Damen und Herren sowie die Endrunde der Deutschen Mannschafts-Meisterschaft in Schriesheim nehmen für die Aktiven des MGC Dormagen-Brechten einen dramatischem Verlauf.

Vor allem Sarah Schumacher lieferte auf ihrem verwegenen Ritt zum Titel im Strokeplay, eine Spielweise, bei der die für sämtliche Löcher benötigten Schläge zusammengezählt werden, einen an Spannung kaum zu überbietenden Wettkampf ab. Die 22-jährige lag zum Abschluss der ersten beiden Spieltage gemeinsam mit ihrer Mannschaftskollegin Anne Bollrich (beide 219 Schläge) auf Rang drei, einen Schlag hinter der Mitfavortin Alice Kobisch aus Mainz. Einsam vorneweg marschierte Melanie Hammerschmidt vom 1. KC Homburg-Saar mit 210 Schlägen.

Auf der ersten Kombirunde verlor Anne Bollrich am dritten Spieltag mit Runden von 37 und 27 Schlägen so viel Terrain, dass für sie die Podestplätze schon futsch waren. Mehr als Platz vier war fortan nicht mehr drin. Schumacher blieb mit Runden von 30 und 21 Schlägen stabil, doch Hammerschmidt war mit einer 49er-Kombirunde sogar noch einmal zwei Schläge besser. Auf Filz drehte Schuhmacher dann auf. Für die Dormagenerin wurde eine „24“ notiert, für Kobisch eine „31“ und für Hammschmidt nur eine „35“. Damit lagen Hammerschmidt und Schumacher vor der letzten – auf Eternit gespielten – Runde gleichauf vorne. Das wahrlich grandiose Finale: Beide starteten mit sieben Assen, an Bahn acht spielten beide eine zwei. An Bahn neun konterte Hammerschmidt die zwei ihrer Kontrahentin mit einem Ass. Nach einem beeindruckenden Ass-Festival ging Hammerschmidt schließlich mit einem Schlag Vorsprung an die letzte Bahn. Hier versagten der jungen Homburgerin aber die Nerven. Ihrer drei setzte Schumacher ein Ass entgegen und holte sich damit nicht nur den DM-Titel, sondern auch das Ticket für die Europameisterschaften in Voitsberg/Österreich.

Info Paul Bremer holt mit Lüdenscheid DM-Titel Ohne Rhein-Kreis Im bayrischen Olching fanden die Titelkämpfe der Jugend statt, allerdings ohne Teilnehmer aus den heimischen Vereinen. Mit Rhein-Kreis Dennoch gibt es einen Akteur zu feiern: Den 17 Jahre alten Kaarster Paul Bremer, der für den MC 62 Lüdenscheid startet. Bremer gewann mit der Jugendmannschaft die Bronzemedaille und holte im Matchplay die Silbermedaille.

Groß war ihr Auftritt auch im Mannschaftswettbewerb. Nach der ersten Kombirunde sah es für das Team aus der Chemiestadt freilich alles andere als rosig aus. Mit einer 107 auf Filz und einer 66 auf Eternit lag der MGC Dormagen-Brechten satte 15 Schläge hinter den führenden Mainzerinnen und 14 Schläge hinter Göttingen zurück. Während sich die Favoritinnen aus Mainz in der Folge weiter absetzen konnten, robbten sich Schuhmacher & Co. auf sieben Schläge an Göttingen heran.

Der zweite Spieltag begann mit einer unangenehmen Überraschung: Der krankheitsbedingte Ausfall ihrer besten Spielerin schwächte die Mainzerinnen arg. Prompt schlossen Vanessa Peuker, Anne Bollrich und Sarah Schumacher auf Eternit zum großen Rivalen aus Rheinland-Pfalz auf und distanzierten quasi so ganz nebenbei Göttingen auf acht Schläge. Im letzten Filzdurchgang der Paukenschlag der Dormagenerinnen, die mit einer „91“ die beste Runde hinlegten – damit den Mainzerinnen sieben Schläge abnahmen und den Vorsprung auf Göttingen auf 16 Schläge ausbauten. Der Schlussdurchgang auf Eternit geriet nun zum Nervenspiel um Mannschaftsgold. Doch anstatt den Titel in Ruhe nach Hause zu bringen, patzte ausgerechnet die erfahrene Vanessa Peuker. Die Ex-Weltmeisterin verspielte mit einer 31 den schon sicher geglaubten Triumph. Am Ende ging der Sieg mit einem Schlag Vorsprung (669:670) an Mainz, Göttingen wurde mit 687 Schlägen Dritter. Dormagen darf als Vizemeister aber an der Champions League im September teilnehmen.

Anders als die Damen konnten die ersatzgeschwächt angetretenen Herren des MGC Dormagen-Brechten ohne den vor Ort an Corona erkrankten Sebastian Heine nie in den Kampf ums Podest eingreifen. Ein vierter Rang mit 1368 Schlägen war sicher nicht das angestrebte Ziel. Seriensieger Hardenberg wurde seiner Favoritenrolle mit 1195 Schlägen vollauf gerecht, aufs Treppchen schafften es auch Mainz (1261) und Arheilgen (1292). Nicht besser lief es im Einzel. Bester Spieler des MGC war noch Dennis Kapke auf Rang 16. Der letzte Tag der DM gehörte dem Matchplay. Gespielt wird dabei im K.o.-System jeweils ein Durchgang, entsprechend der Platzierung im Strokeplay. Bei den Damen verzichteten Sarah Schuhmacher und Anne Bollrich, die übrigen Kreisteilnehmerinnen verabschiedeten sich frühzeitig. Bei den Herren spielte sich Dennis Kapke in einen Rausch. Er bezwang Nationalmannschaftskollegen und Senioren-Nationalspieler und zeigte im Finale gegen Lukas Neumann seine Klasse. Nach Startschwierigkeiten glich er an der vorletzten Bahn aus und konnte sich schließlich den Titel im Sudden Death sichern – für ihn wie für Schumacher der erste große Wettkampf und auch der erste Titel nach ihrem Wechsel nach Dormagen.