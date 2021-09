Minigolf : HMC Büttgen trotzt miesem Wetter und seinem Gegner

Kaarst Im besten Match des Tages setzt sich der Büttgener Norbert Ring mit 3:1-Sätzen gegen Achim Pfundt durch. Am Ende gewinnen die Gastgeber mit 4:0.

Bei scheußlichem Wetter entwickelte sich die Begegnung allerdings zu einem Geduldsspiel. Viele Regenunterbrechungen und nasse Bahnen beanspruchten das Nervenkostüm aller Akteure aufs Äußerste – noch am Vormittag hatte kaum jemand damit gerechnet, dass das Match überhaupt stattfinden würde. Aber mithilfe eines neutralen Aufschreibers und einem fleißigen „Putzer“ für jede Spielgruppe gelang es tatsächlich, alle Partien durchzuspielen. Der Endstand von 4:0 für den HMC nach einer sechsstündigen Wasserschlacht sah auf dem Tableau allerdings klarer aus als es das Spielgeschehen hergab.

Duell 1: Dirk Müller – Tobis Dorchat 3:1. Das Spiel war bereits nach vier Sätzen entschieden. Müller gab lediglich den ersten Durchgang ab, ließ danach in seinem ersten Teameinsatz für Büttgen aber keine Zweifel am Ausgang mehr aufkommen.

Herren-Team des Mettmanner THC glänzt in Iserlohn

Hockey : Herren-Team des Mettmanner THC glänzt in Iserlohn

Das müssen Sie über die US Open 2021 wissen

Grand-Slam-Turnier : Das müssen Sie über die US Open 2021 wissen

Paralympics in Tokio

Paralympics in Tokio : Schiwy spielt mit Sitzvolleyballern um fünften Platz

Duell 2: Noman Mandel – Klaus Meyer 3:2. Die einzige Paarung, bei der zur Ermittlung des Siegers fünf Sätze ausgespielt werden mussten. In den Abschnitten eins bis vier hielten sich die Kontrahenten abwechselnd schadlos, aber im fünften Satz holte sich Norman Mandel mit einem überzeugenden 6:1-Erfolg den Sieg in diesem Spiel.

Duell 3: Norbert Ring – Achim Pfundt 3:1. Die Rivalen boten bestes Minigolf auf Augenhöhe, so dass der Ausgang der Partie lange völlig offen blieb. Zwei Sätze wurden sogar erst im „Sudden Death“ entschieden. Am Ende ging das interessanteste Spiel des Tages an den etwas glücklicheren Norbert Ring.