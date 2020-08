Minigolf : HMC Büttgen ist bereit für das Auswärtsspiel im Pokal

Büttgen Minigolfer trotzen den widrigen Bedingungen.

(sit) Die Minigolfer des HMC Büttgen sind mit der Vereinsmeisterschaft in den August gestartet. Der Wettbewerb diente Sportwart Ulrich Ehlert gleichzeitig als Sichtung für das anstehende Pokalspiel gegen den BGC Schloss Paffendorf. Gespielt wurden fünf Durchgänge, einige Teilnehmer brachen das Turnier aber wegen der extremen Witterung ab. Die hemmte alle Akteure, was besonders in den beiden letzten Durchgängen deutlich aufs Ergebnis drückte.

Trotzdem blieb es in den Kategorien „aktiv männlich“ und „aktiv weiblich“ bis zum letzten Schlag spannend. Bei den Damen setzte sich Hildegard Hoefig mit 127 Schlägen vor Martina Wehner (128) durch. Bei den Herren gewann Marvin Neufeld mit 112 Schlägen vor Thomas Spies mit 113. Drei sehr gute Durchgänge legte in Petra Ring auch die einzige passiven Teilnehmerin hin, ehe ihr starker Vortrag ebenfalls unter den äußeren Bedingungen zu leiden begann.

Für das Pokalspiel gegen Paffendorf sind in Thomas Spies, Thomas Wehner und Kai Krumm drei der fünf Mannschaftsspieler gesetzt. Die letzten beiden Akteure für das Team und den daraus resultierende Ersatzspieler ermitteln Tina Wehner, Norbert Ring und Hildegard Hoefig beim Abschlusstraining am Samstag. Sicher ist damit schon jetzt: Der HMC wird in der zweiten Hauptrunde ein schlagkräftiges Team aufbieten, das die Chance hat, einen Schritt weiter zu kommen. Der nächste Gegner würde dann auf der Sterngolfanlage in Attendorn der MSC Herscheid sein.