Minigolf : Duell mit Büttgen geht an Favorit Dormagen

Rhein-Kreis Zum Auftakt der „German Team Challenge“ schlägt der MGC Dormagen-Brechten den Lokalrivalen HMC Büttgen, der indes keineswegs enttäuscht.

(mühl) In der „German Team Challenge“ hat der Deutsche Minigolfverband einen neuen Wettbewerb an den Start gebracht. Ein eher ungewöhnlicher Spielmodus verspricht dabei mehr Spannung und gibt auch Außenseitern eine größere Gewinnchance. Und so funktioniert’s: Vier Spieler pro Team treten in Duellen gegeneinander an, dabei wird jede Bahn für sich gewertet. Also nur das Ergebnis der Bahn entscheidet darüber, ob man einen Punkt im jeweiligen Satz macht oder nicht.