Mingolf : Leichtigkeit als Schlüssel zum Erfolg

Dormagen Dormagens Mini-Golfer sind zurück in der nationalen Spitze – und Doppel-Meister Sebastian Heine hofft auf eine Fahrkarte zur WM.

MGC-Sportler Sebastian Heine erinnert sich an verpasste Chancen: „Es war sehr schwierig für uns, oft fehlte die Leichtigkeit. Beispielsweise bei den Deutschen Meisterschaften in Murnau waren wir vorne dabei und sind am Ende Dritte geworden. Nun haben wir aus unseren Fehlern gelernt.“ Fast immer war es die BGS Hardenberg-Pötter, die sich in den Weg der Dormagener stellte. Auch bei den Deutschen Meisterschaften in Witten meldete der Serienmeister wieder klare Titelambitionen an. Heine stellt klar: „Hardenberg war der eindeutige Favorit. Wir haben nicht mit dem Sieg gerechnet. Es war ein Vorteil für uns, dass die Meisterschaften in NRW stattgefunden haben.“ Denn so konnten sich die MGC-Spieler bereits früh an die Witttener Anlage gewöhnen. „Man muss Routine kriegen, so kannten wir die Anlage schon gut“, erklärt der Dormagener, dessen Team nicht nur am Können, sondern ebenfalls an der Ausrüstung gefeilt hat: „Das Material wird immer besser, Feinheiten werden immer wichtiger. Die Einflüsse aus dem Golf nehmen zu.“ Trotz des Trainings und der optimalen Material-Vorbereitung gesteht Heine Nervosität vor Beginn des Turniers, doch die Sorgen stellten sich als unbegründet heraus.