Minigolf : Zehn Büttgener fahren zur DM

Rhein-Kreis HMC Büttgen mit starker Vorstellung bei den Westdeutschen Meisterschaften im Miniaturgolf.

Für die Teilnehmer aus dem Rhein-Kreis Neuss stand bei den Westdeutschen Miniaturgolfmeisterschaften viel auf dem Spiel. Auf der Gladbecker Anlage ging es nicht nur um die regionalen Titel, sondern ebenfalls um die Qualifikation für die Deutschen Abteilungsmeisterschaften im Miniaturgolf. Den Spielern des HMC Büttgen muss es die Qualifikation für Cuxhaven besonders angetan haben, denn an beiden Turniertagen gab die HMC-Auswahl den Ton an.

Auch am zweiten Spieltag ließen sich die HMC-Spieler in den Einzelklassen nicht bremsen. Norbert Ring gelang als einzigem Spieler eine Traumrunde von 18 Schlägen und das zweitbeste Resultat insgesamt (179). In seiner Klasse, Senioren II, konnte er sich somit über den Westdeutschen Meistertitel freuen. Die Büttgenerinnen Martina Wehner (208, Seniorinnen I) und Sabine Klein (195, Damen) taten es ihm gleich und gewannen zwei weitere Titel für den HMC. Weitere Podestplätze für die turnierbestimmende Mannschaft kamen durch Hildegard Hoefig (207, Zweite Seniorinnen II), Annegret Crass (209, Dritte Seniorinnen II) und Svenja Wehner (207, Dritte Damen) hinzu. Nach Abschluss der Meisterschaften fällt Büttgens Bilanz eindeutig positiv aus: Insgesamt zehn Vereinsmitglieder haben die Qualifikation für Cuxhaven geschafft.