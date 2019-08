Minigolf : Edelmetall in der „Königsklasse“

Dormagen Minigolf: Die Damenmannschaft des MGC Dormagen holt erstmals eine Medaille in der Champions League. Vanessa Peuker und Sebastian Heine mit WM-Nominierung.

In der „Königsklasse“ der Minigolfer, die sogenannte Championsleague, bewies die Damenmannschaft des MGC ihr Können. Der Zweitplatzierte der Deutschen Meisterschaften waren neben Titelverteidiger Mainz der einzige deutsche Vertreter im österreichischen Voitsberg. Nach einer gelungenen Vorbereitung an den unbekannten Bahnen erwischten die Dormagenerinnen einen guten Start und lagen in Schlagdistanz zu den führenden Mainzerinnen. Am zweiten Tag fielen sie jedoch auf den Bronzerang zurück, den sie am Ende dann auch erfolgreich verteidigten und sich die erste Mannschaftsmedaille bei diesem Wettbewerb sicherten. Vanessa Peuker war zusätzlich die beste Einzelspielerin des Turniers.