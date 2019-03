Bahnengolf: Minigolfer greifen nach Titeln

Rhein-Kreis Der MGC Dormagen-Brechten startet am kommenden Wochende in die Ligasaison.

Die zweite Mannschaft des MGC hat sich den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga Nord als Ziel gesetzt. Hierbei können die Dormagener auf jahrelange Minigolferfahrung bauen, eine Reihe von Routiniers bildet den Rumpf des Teams. In der kommenden Saison müssen die Spieler um Kapitän Michael Neuland den Abgang ihres ehemaligen Leistungsträgers Oliver Wendling zum Ligarivalen Niendorfer MC nach Hamburg kompensieren. Dafür will sich Vorjahreszugang Matthias Schröder für den Seniorenkader empfehlen. In Michael Vogt, Ralf Belz und Andreas Wittke stehen Kapitän Neuland drei erfahrene Akteure zur Seite, deren Stärken auf dem Spielsystem Beton liegen. Harmonie konnte das Trio Neuland, Belz und Wittke bereits in der Vergangenheit beweisen, zwei Medaillen holten sie bereits mit dem Seniorenteam bei Deutschen Meisterschaften. Komplettiert wird die MGC-Mannschaft durch Stephan Bremicker und Gerno Grapengeter, die ihre langjährige Erfahrung als Spieler und Trainer an Nachwuchstalent Raphael Kuschel weitergeben, der in seine dritte Bundsligasaison startet.