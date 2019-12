Galopp : Michael Vesper appelliert an Neusser Politik

Pferde sind seit Neuestem sein Metier: Ex-Minister Michael Vesper, hier mit Dschingis Secret, dem Galopper des Jahres 2017, ist seit März 2018 Präsident des Direktoriums für Vollblutzucht und Rennen. Foto: Imago. Foto: imago/Galoppfoto/Foto: Sandra Scherning/Sorge

Galopper-Präsident bringt neue Lösung für die Neusser Rennbahn ins Gespräch. Auch Jockey-Legende Hein Bollow macht sich Sorgen.

Seit März 2018 ist Michael Vesper, der langjährige Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Präsident des Galopper-Dachverbandes in Köln. Der wichtigste Auftrag für den ehemaligen Minister und stellvertretenden Minister-Präsidenten in Düsseldorf war die seit Jahren vor allem vom Vorgänger Albrecht Woeste vernachlässigte Lobby-Arbeit in der Politik.

Nun ist es Vesper, mehrfach auch Chef de Mission der deutschen Olympiamannschaft kürzlich gelungen, eine für den deutschen Pferderennsport epochale Veränderung des veralteten und trotzdem hochkomplizierten Rennwettsteuer- und Lotteriegesetztes durchzusetzen. Künftig erhalten die Rennvereine (also auch Neuss) die Rennwettsteuer-Rückerstattung von Buchmachern mit Sitz im Ausland (bevorzugt Steueroasen wie Malta und Gibraltar), die Wetten auf deutsche Pferderennen veranstalten. Das Problem existierte seit acht Jahren, alle politischen Türen waren trotz guter Argumente verschlossen. Exakte Zahlen gibt es noch nicht, die Tendenzen gehen in Richtung einer Million Euro pro Jahr.

Info Das sind Michael Vesper und Hein Bollow Foto: Tuchel Michael Vesper Der 67-Jährige war von 1995 bis 2005 Minister für Städtebau, Wohnen, Kultur und Sport und stellvertretender Ministerpräsident in NRW, von 2006 bis 2017 Vorstandsvorsitzender des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), ist seit März 2018 Präsident des Direktoriums für Vollblutzucht und Rennen Hein Bollow Der 99-Jährige ist mit 1033 Siegen, davon vier im Deutschen Derby, einer der erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Jockeys. Bollow lebt in Köln und ist oft Gast in Neuss

Jetzt hat sich Vesper in seiner Funktion als Präsident des Dachverbandes in die Diskussion um die drohende Schließung der Neusser Rennbahn eingeschaltet. „Es ist mir unbegreiflich, warum – nachdem die Kündigung des Pachtvertrags zum 31. Dezember 2019 ja mehr als ein Jahr zurückliegt – erst jetzt, fünf Sekunden vor Zwölf, ernsthaft über eine wie immer geartete Zukunft des Galopprennsports in Neuss verhandelt wird und neue Vorschläge auf den Tisch kommen,“ erklärte er gegenüber der NGZ.

Der unter den drei SPD-Ministerpräsidenten Johannes Rau, Wolfgang Clement und Peer Steinbrück problemgestählte, langjährige Berufspolitiker gegenüber unserer Redaktion: „Ich habe sowohl Bürgermeister Breuer als auch Frau Koenemann und Herrn Klinkicht als Chefin bzw. Chef der beiden Mehrheitsfraktionen gebeten, kein abruptes Ende des Galopprennsports auf der traditionsreichen Bahn in Neuss zuzulassen, sondern die sogenannte ‚Krefelder Lösung’ zu ermöglichen. Das wäre aus meiner Sicht ein vernünftiger und für beide Seiten tragbarer Kompromiss.“ Diese in Krefeld zwischen dem Renn-Club von 1997 und der Stadt praktizierte Lösung hatte der Neusser Vereins-Präsident Jan Antony Vogel ins Gespräch gebracht, nachdem sein Vertragsentwurf durch den Beteiligungs-Ausschuss abgelehnt worden war. Im Groben sieht diese Variante eine Anmietung des Geländes nur für die Renntage vor. Die in der NGZ veröffentlichen Termine für 2020 waren vom Dachverband vorsorglich eingeplant worden, um auch die für die Vereine existenziell wichtigen Live.-Sendungen nach Frankreich zu sichern. Mitglieder des Sportausschusses hatten sich über die Veröffentlichung der Termine entrüstet.

Betroffen von einem Ende der Neusser Rennbahn wären auch die Mitglieder des Trainer- und Jockeyverbandes. Deren Präsidentin Erika Mäder schreibt in einem Brief an den Neusser Bürgermeister, der unserer Redaktion vorliegt: „Betroffen von einer Schließung wären feste Arbeitsplätze von Trainern, Futtermeistern, Arbeitsreitern, Pferdepflegern, Aushilfen, Rennbahnarbeitern, die Damen im Büro. Aber es würde auch Futtermittel-Händler, Transporteure und Hufschmiede treffen.“ Die in Krefeld tätige Trainerin schreibt weiter: „Gerade an den letzten Renntagen hatte die Neusser Bahn Starter aus vielen Teilen Deutschlands und aus Belgien, den Niederlanden, Polen und Österreich.“