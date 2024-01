Tischtennis Platz drei geht wieder nach Neuss

„Der dritte Platz geht voll in Ordnung. Ich bin bei den Deutschen Meisterschaften dabei“, sagte Michael Servaty. In der Gruppenphase hatte er zunächst keine Mühe. Mit Siegen gegen Felix Kleeberg vom Essener TTV (3:0), Timo Theunissen vom TTC Jülich (3:0) und Friedrich Kühn von Burgsdorff vom Post SV Gütersloh (3:0) spielte sich der Drittliga-Spieler in Diensten von Union Velbert ins K.o.-Feld. Im Achtelfinale behielt er dann gegen Tobias Sältzer von Borussia Düsseldorf ebenfalls ohne Probleme mit 11:5, 11:2, 11:6 und 11:7 die Oberhand. Richtig spannend wurde es dann aber im Viertelfinal-Duell mit Tobias Slanina vom TTC Altena. Servaty lag da schon mit 1:3-Sätzen im Rückstand, ehe er die Partie noch drehte und die folgenden Sätze mit 11:9, 11:9 und 15:13 für sich entschied. „In diesem Spiel habe ich mich richtig gequält, musste sogar Matchbälle abwehren. Da stimmte das Ergebnis, aber spielerisch war das morsch, da kann ich deutlich besser spielen“, haderte er etwas mit sich. Im Halbfinale gegen den Dortmunder Zweitligaspieler Kirill Fadeev lief es für den Neusser zunächst gut und er ging mit 2:1-Sätzen in Führung. Die nachfolgenden Sätze gewann Fadeev aber mit 11:8, 11:8 und 11:6, so dass sich Servaty am Ende zusammen mit Wim Verdonschot von Borussia Dotmund den dritten Platz teilte.