Minigolf : Die Königinnen Europas kommen aus Dormagen

Dormagen Die Minigolferinnen des MGC Dormagen-Brechten gewinnen im portugiesischen Portel zum ersten Mal das European-Champions-League-Finale.

(sit) Selbst die an nationalen wie internationalen Titeln außerordentlich reiche Vereinshistorie des MGC Dormagen-Brechten bietet Raum für noch nie Dagewesenes: So gewannen die Minigolferinnen Vanessa Peuker, Anne Bollrich, Susanne Bremicker und Sarah Schumacher im portugiesischen Portel das Finale der European Champions League . „Ein Erfolg, der von der in Dormagen geleisteten Arbeit zeugt“, resümierte Coach und Betreuer Sebastian Heine. Und mit Blick auf die DM-Titel von Dennis Kapke und Sarah Schumacher sowie die Weltmeister Stephan Bremicker und Michael Neuland fügte er mutig hinzu: „Da ist in den nächsten Jahren noch viel zu erwarten.“

Auf der anspruchsvollen und vom Regen nassen Filzanlage mischten die Dormagenerinnen ebenso wie ihre Kolleginnen vom 1. MGC Mainz und MGC Herzogenburg aus Österreich von Beginn an in der Spitzengruppe mit. Am dritten und damit entscheidenden Turniertag büßte Vanessa Peuker zwar zunächst etwas von dem erarbeiteten Vorsprung ein – nach den ersten beiden Runden hatte sie mit ihrem Team mit sieben Schlägen Differenz in Front gelegen –, doch Anne Bollrich und Sarah Schumacher behielten in den Duellen mit nun strauchelnden Mainzerinnen die Nerven. Am Ende war Dormagen satte elf Schläge besser als der Titelverteidiger, der sich zum ersten Mal seit fünf Jahren geschlagen geben musste. Platz drei ging an Herzogenburg. Damit hat der MGC Dormagen-Brechten sein Ticket für die Champions League 2023 im italienischen Canegrate (Provinz Mailand) schon sicher. Ebenfalls für das Finale qualifizieren sich die jeweiligen Landesmeister.