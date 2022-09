Jugend-Fußball : Metalist Charkiw feiert Sieg bei Novesia Cup

Die U14-Mannschaften von Borussia Mönchengladbach und Fortuna Düsseldorf trennten sich in der Gruppenphase mit einem 1:1-Unentschieden. Foto: Woitschützke Foto: Andreas Woitschützke

Holzheim Der Nachrücker aus der Ukraine präsentierte sich beim Comeback des C-Jugend-Fußballturniers in ganz starker Verfassung. Einen guten Eindruck hinterließ in Holzheim aber auch die Neusser Stadtauswahl.

Nach dreijähriger Corona-Pause feierte der Novesia Cup als internationales C-Jugend-Fußballturnier am Sonntag auf der Anlage der Holzheimer SG ein gelungenes Comeback mit einer hochkarätigen Besetzung. Als besonders spielstark präsentierte sich die ukrainische Mannschaft von Metalist Charkiw, die nach der Absage von Besiktas Istanbul als Ersatz eingesprungen war. Die Talente aus der Ukraine sicherten sich den ersten Platz, indem sie im Finale den 1. FC Köln als Gewinner der bislang letzten Auflage des Turniers im Jahr 2019 mit 2:0 bezwangen.

Abgesehen vom guten Sport gab es aber Probleme im Umfeld des Turniers. Schon im Vorfeld hatte das Organisationsteam um Klaus Vossen eine Lösung für die geringe Anzahl an Parkplätzen auf den Weg gebracht. „Wir haben einen Shuttlebus vom Schützenplatz zur Anlage fahren lassen. Ein ungünstig geparktes Auto hat dann dafür gesorgt, dass Shuttle- und Linienbus nicht mehr weiterkamen, so dass die Polizei anrücken musste“, schilderte Vossen. Das Parkchaos konnte die gute Stimmung auf der Anlage an der Reuschenberger Straße jedoch nicht trüben. „Die Resonanz der Zuschauer war durchweg positiv. In der Mittagspause hat die ehemalige ,The-Voice-Kids-Finalistin’ Zeynep für Unterhaltung gesorgt“, so Vossen. Auch sportlich hatte der Sonntag einiges zu bieten. „Es war ein überraschender und sogar überragender Tag“, befand Vossen.

Dem DFB-Stützpunkt Rhein-Kreis Neuss gelang in der Gruppe A ein überraschender 1:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach, dadurch verpasste der Mitfavorit das Halbfinale, in das Metalist Charkiw und Fortuna Düsseldorf einzogen. In Gruppe B gelang das dem 1. FC Köln mit maximaler Punktausbeute auf Platz eins und Borussia Dortmund auf Rang zwei. Die beiden Gruppensieger konnten sich auch im Halbfinale durchsetzen, wobei Charkiw den BVB erst im Elfmeterschießen (5:4) bezwang. Köln hatte mit der Fortuna beim 2:0 weniger Probleme. Im ersten Platzierungsspiel bekam es die Neusser Stadtauswahl mit dem DFB-Stützpunkt zu tun und siegte 6:5 nach Elfmeterschießen. „Sie können sich über diesen Sieg besonders freuen“, meinte Bürgermeister Reiner Breuer. Am Ende reichte es für die Neusser zu Platz sechs, weil sie im Match um Platz fünf gegen Borussia Mönchengladbach 0:7 unterlagen. Der DFB-Stützpunkt musste sich nach der 0:2-Schlappe gegen Eupen mit Platz acht begnügen.