Fußball : Verhandlung über Spielabbruch in Erfttal

Rhein-Kreis Mesopotamia Grevenbroich und SG „Anadolu 98“ Erfttal erwarten Urteil der Verbandsspruchkammer.

Im Sitzungszimmer II des Sportparks Wedau in Duisburg verhandelt die Spruchkammer des Fußball-Verbandes Niederrhein (FVN) am Mittwoch ab 18 Uhr einen ganz besonderen Fall: Es geht um das am 17. Oktober abgebrochene Meisterschaftsspiel der Fußball-Kreisliga C zwischen der SG „Anadolu 98“ Erfttal und dem KSV Mesopotamia Grevenbroich. Dabei soll der Schütze seinen Treffer zum 3:0 für die Gastgeber mit dem Militärsalut gefeiert haben, bestätigte die mit einer Hundertschaft auf der Anlage an der Parisstraße in Erfttal vertretene Polizei. Auch der Schiedsrichter vermerkte den Gruß, der als politisches Bekenntnis zum Militäreinsatz türkischer Streitkräfte in Nordsyrien zur Bekämpfung der Kurdenmiliz YPG gilt, in seinem Spielbericht. Daraufhin verließ die kurdisch geprägte Mannschaft von „Mesopotamia“ das Spielfeld. Zwar trennten die Einsatzkräfte die auf den Platz gelaufenen Zuschauer beider Lager sofort, trotzdem brach der Unparteiische die Partie in der 60. Minute vorsichtshalber ab.