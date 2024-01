Leichtathletik Meldeportal für Citylauf in Korschenbroich ist sofort geöffnet

Die Teilnehmer der ersten Wettbewerbe bei der 33. Auflage des Korschenbroicher Citylaufs mussten hart im Nehmen sein. Denn am 26. März des vergangenen Jahres war es bei niedrigen Temperaturen und viel Regen zunächst ziemlich ungemütlich, ehe sich das Wetter dann deutlich stabilisierte. Für die 34. Auflage steigen die Chancen auf gutes Wetter von Anfang deutlich, denn sie wird am Sonntag, 21. April, in der Korschenbroicher Innenstadt steigen. Das Meldeportal (Internet: citylauf-korschenbroich.de) ist ab sofort geöffnet. Wobei sich schnell sein insofern lohnt, als die Startgebühren wieder gestaffelt sind. Je früher eine Meldung also eingeht, desto günstiger wird eine Teilnahme. Neu ist in diesem Jahr, dass die Strecke nun auch nach den Kriterien des Leichtathletik-Weltverbandes vermessen ist. Das führt insbesondere zu einer Attraktivierung der Elite-Läufe, denn Topathleten können nun mit ihren Leistungen Punkte für die Weltrangliste sammeln, über die sie sich für internationale Großveranstaltungen wie Europa- und Weltmeisterschaften qualifizieren können.