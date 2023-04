Fußball-Bezirksliga Gnadental schießt Jüchen in die Landesliga

BV Wevelinghoven – VdS Nievenheim 4:3 (2:2). Der BV Wevelinghoven stand nach der Trennung von Trainer Jesco Neumann und nach dem Sieg der SG Rommerskirchen/Gilbach unter Zugzwang im Abstiegskampf. Der VdS Nievenheim konnte in diesem Kalenderjahr erst sechs Punkte holen, auch gegen Wevelinghoven ging das Team von Daniel Köthe trotz dreifacher Aufholjagd leer aus. Tayfun Kula (21.) brachte die Hausherren in Führung. Luca Hesshaus (32.) besorgte den Ausgleich. Tayfun Kula traf kurz vor der Pause zum zweiten Mal (44.), dennoch folgte der Ausgleich durch Kevin Scholz (45.) noch vor dem Halbzeitpfiff. In der Schlussphase konnte Winterneuzugang Aziz Abassi (83.) die Hausherren erneut in Front bringen. Aber auch auf diesen Treffer hatte der VdS in Form eines Tors von Dominik Schillings (88.) die richtige Antwort. Vorbei war die Partie allerdings noch nicht, Dennis Höfling konnte in der Nachspielzeit die vierte Führung für den BVW erzielen. Einen vierten Ausgleichstreffer hatte Nievenheim nicht mehr im Köcher. „Es war ein wichtiger Sieg. Das Team hat die Vorgaben sehr gut umgesetzt und letztlich auch verdient gewonnen. Die Jungs haben eine grandiose Willensleistung gezeigt. Da müssen wir anknüpfen, da der Abstiegskampf weiterhin sehr eng ist“, erklärte Interimscoach Maximilian Mansfeld vom BV Wevelinghoven.