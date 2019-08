Pferdesport : Reintges und Wittman holen die Titel

Larissa Reintges überraschte am Sonntag alle. Die Springreiterin vom RFV Kaarst verwies Derby.Sieger Gilbert Tillmann in der „Großen Tour“ auf Platz zwei und sicherte sich so den Titel bei den Kreismeisterschaften der Pferdesportler in Uedesheim. Foto: Georg Salzburg(salz)

Uedesheim Frauenpower bei den Kreismeisterschaften der Reitsportler: Sowohl in der Dressur als auch im Springen schnappten sich die Reiterinnen die Goldmedaillen. Der RV Uedesheim-Stüttgen organisierte ein stimmungsvolles Kreisturnier.

Sie hatte irgendwie keiner so richtig auf der Rechnung: Larissa Reintges. Die Amazone vom RFV Kaarst schnappte Derbysieger Gilbert Tillmann den Titel weg. Auf ihrer Oldenburger Stute Luanda gewann die Kaarsterin am Sonntag die „große Tour“ bei den Springreitern. Mit einem fünften Platz im Großen Preis, einem S-Springen mit Stechen, machte Reintges ihren ersten großen Titelgewinn perfekt. Bereits nach den ersten beiden Wertungsspringen der Klasse M hatte sie mit ihrer braunen Stute auf Goldkurs gelegen.

Gilbert Tillmann wurde auf seinem Nachwuchspferd Cel’Amour Zweiter. Der Hufschmied vom RC Gut Neuhaus Grevenbroich verwies Franziska Hilgers auf den Bronzeplatz. Die Springreiterin vom RFV Hulgershof hat nach der Verabschiedung ihres ehemaligen Toppferds Coragioso aus dem Sport einen neuen Partner: den achtjährigen niederländischen Wallach Gallantino. Die beiden tasten sich langsam an die Springen in der schweren Klasse heran.

Einen Favoritensieg gab es dagegen in der großen Dressurtour. Stefanie Wittmann trabte mit Fiorello W zu Gold. Das Paar gewann die S-Dressur mit 69,56 Prozent und war auch in der M-Dressur (2 Sterne) am Samstag als Vierte in den Schleifenrängen. Sieben Jahre hat die Pferdewirtschaftsmeisterin auf diese Goldmedaille warten müssen: Zuletzt hatte sie 2012 die Dressurwertung gewonnen, damals ebenfalls in Uedesheim, im Sattel von Grisu. Dazwischen gab es zwei Mal Bronze. Stefanie Wittmann verwies gleich zwei Reiterinnen aus dem Dressurstall von Christian Reisch auf die weiteren Podestplätze. Laura-Katharina Pauli trabte mit ihrem routinierten Plenty Paint zu Silber. Die Düsseldorferin und der bunte Fuchs lieferten mit Rang sechs in der M-Dressur und Platz vier im Sankt Georg eine souveräne Leistung ab. Bronze sicherte sich Alissa Reisch auf Franka.