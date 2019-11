Handball : Handball: Bayer-Jugend gewinnt das „Charakterspiel“

Dormagen Weil der TSV Bayer am letzten Vorrundenspieltag der A-Jugend-Bundesliga West nicht mehr vom ersten Tabellenplatz zu verdrängen war, hatte die Partie gegen die HSG Hanua nur noch statistische Bedeutung für den Dormagener Handball-Nachwuchs.

Angesichts eines 39:20-Sieges (Halbzeit 18:7) war es wohl die richtige. „Unsere 3-2-1-Deckung hat gut funktioniert. dadurch sind wir zu vielen Ballgewinnen und Gegenstößen gekommen,“ sagte Naji, der aber „im gebundenen Angriff“ noch einige Luft nach oben sieht bei seinen Schützlingen. Die können sie in der anstehenden Meisterrunde auch gebrauchen, denn die Gegner haben es in sich: Bis auf die SG Pforzheim/Eutingen (4. Süd) treffen die Dormagener ausnahmslos auf Talentschmiden von Erstligisten: JSG Melsungen (4. West), SG Flensburg/Handewitt (2. Nord), HSV Hamburg (3. Nord), SC DHfK Leipzig (2. Ost), SC Magdeburg (3. Ost), Rhein-Neckar Löwen (1. Süd). Die andere Gruppe bilden TSV Allach (2. Süd), JSG Balingen (3. Süd), VfL Gummersbach (2. West), HSG Wetzlar (3. West), GWD Minden (1. Nord), HC Bremen (4. Nord), Füchse Berlin (1. Ost) und TV Gelnhausen (4. Ost). Die Teams treten in Hin- und Rückspiel gegeneinander an, die ersten vier beider Gruppen qualifizieren sich fürs DM-Viertelfinale.