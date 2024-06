Die Aufsteiger: FC Straberg Meister zeigt beeindruckende Konstanz

In der höheren Spielklasse will der Verein unter dem neuen Trainer am offensiven Spielstil von Adiyaman anknüpfen. Dass das in der Kreisliga A schwieriger wird, weiß auch der Erfolgstrainer: „Wir hatten in dieser Saison immer deutlich mehr Ballbesitz als der Gegner, dass wird in der neuen Liga deutlich ausgeglichener sein. Die Qualität im Kader ist jedoch groß genug, um die Klasse zu halten. Wir wollen den Verein in der Kreisliga A etablieren.“ Der FC Straberg, der laut Adiyaman kein Geld zahlt, konnte sich bereits für nächste Saison verstärken. Unter anderem kommen Niklas Lammert vom VdS Nievenheim und Lukas Hermes von TSV Bayer Dormagen aus der Bezirksliga. „Wir haben eine sehr talentierte Mannschaft und vollen auch zukünftig auf unsere Jugendarbeit setzen, für die neue Liga brauch der Verein aber auch Erfahrung auf dem Platz“, erklärt Adiyaman, der in der Planung für die neue Saison eingebunden war. „Ich denke die Türen beim FC Straberg sind für mich immer geöffnet, der Verein liegt mir am Herzen, weshalb ich nicht ausschleißen möchte, irgendwann zurückzukehren.“