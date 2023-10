2. Handball-Bundesliga Der TSV kann Hilfe gebrauchen

Wenn die deutsche Handball-Nationalmannschaft am 10. Januar 2024 zum EM-Eröffnungsspiel in Düsseldorf aufläuft, haben drei Spieler, die beim TSV Bayer Dormagen ausgebildet worden sind – Julian Köster, Simon Ernst, Lukas Stutzke – die Chance, aktiv dabei zu sein. Ob der Verein, dem sie einen großen Teil ihres handballerischen Könnens zu verdanken haben, dann noch am Spielbetrieb der 2. Bundesliga teilnimmt, weiß nach dem Rückzug eines Großsponsors keiner.