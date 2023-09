Radsport Meilenstein für Radsportler aus Büttgen

Die Mannschaft aus Büttgen um Justin Wolf und Sven Thurau hatte so gut wie niemand auf dem Favoritenzettel. Doch ihr großes Potenzial zeigte sie bereits auf den ersten fünf von insgesamt 50 Kilometern. Von Beginn an ging der VfR bei den Zwischenzeiten in Führung und baute den Vorsprung kontinuierlich aus. Am Ende stand eine Zeit von 51:59 Minuten und eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 57,71 Kilometern pro Stunde. Der DM-Titel bildet für René Witte einen weiteren Meilenstein der Teamgeschichte. „Der Teamspirit stimmt seit November letzten Jahres. Bereits hier haben wir gemeinsam mit Justin als Zeitfahrspezialist ein Augenmerk auf Genthin gelegt. Man kann nur stolz auf diese Truppe und alle handelnden Personen im Hintergrund sein. Gemeinsam haben wir uns für die harte Arbeit belohnt“, sagte Witte.