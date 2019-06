Leichtathletik : Mehr Voranmelder bei 37. Auflage des Sommernachtslaufs

Neuss Marke aus dem Vorjahr wurde um 272 Teilnehmer übertroffen.

Auch die seit Ende der Meldefrist am Mittwoch (0 Uhr) feststehenden Voranmelderzahlen sind ganz in Ordnung: Im Vorjahr waren es am Stichtag 3059, jetzt liegt die Marke bei 3331 – also ein Plus von 272. Locker verkraften lässt sich darum ein leichtes Minus bei den Grundschulen (-61) und im Zehn-Kilometer-Lauf (-42). „Da haben wir noch Luft“, sagt Ehren. Immerhin sind damit die wichtigsten Vorgaben von Marc Hillen, der sich mit seiner Agentur h1 seit 2009 im Auftrag der Turngemeinde Neuss um Vermarktung und Organisation des Laufs kümmert, schon mal erfüllt: „Rund 3000 Teilnehmer, gutes Laufwetter und viele Schulen, die mitmachen.“ Im vergangenen Jahr erreichten am Wettkampftag insgesamt 2892 Läufer und Läuferinnen das Ziel am Drusushof.