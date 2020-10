Fußball-Landesliga : Mehr Derby-Charakter für Kleinenbroich

Am vergangenen Sonntag standen sich Kleinenbroich-(in weiß) und der SC Kapellen noch gegenüber. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rhein-Kreis Nach dem überraschenden Heimsieg gegen den SC Kapellen empfangen die Landesliga-Fußballer der Teutonia am Sonntag die DJK/VfL Giesenkirchen. Die Kapellener peilen bei Schlusslicht SW Düsseldorf Wiedergutmachung an.

Den Teutonen aus Kleinenbroich war es herzlich egal, dass das Heimspiel gegen den SC Kapellen für sie kein richtiges Derby war. Beim 2:1 gegen die hoch gehandelten Erftstädter schoss der Aufsteiger seine ersten beiden Saisontore und feierte den ersten Saisonsieg. Eine gute Einstimmung auf die nächste Heimpartie am Sonntag gegen die DJK/VfL Giesenkirchen, die für die Kleinenbroicher deutlich mehr Derby-Charakter hat. Schließlich trennen beide Orte gerade mal rund sieben Kilometer und beide Vereine gehören dem Fußballkreis Mönchengladbach/Viersen an. Derweil müssen die Kapellener wieder reisen, nach zwei Niederlagen in Folge stehen sie beim Tabellenschlusslicht SW Düsseldorf unter Zugzwang. Die vorderen Tabellenplätze drohen früh außer Reichweite zu geraten.

„Natürlich hat die Partie gegen Giesenkirchen für uns einen besonderen Charme. Wir haben uns in der Vergangenheit heiße Duell geliefert“, sagt Kleinenbroichs Co-Trainer Björn Linevondeberg. Zuletzt trafen die Teutonen in der Bezirksliga-Saison 2018/2019 auf das Team aus Mönchengladbach, das am Ende den Sprung in die Landesliga schaffte. In Giesenkirchen gab es ein 2:2, daheim setze es eine 2:3-Niederlage. Die Gäste haben den Kleinenbroichern also ein Jahr Landesliga-Erfahrung voraus, wobei es in diesem Jahr von Beginn an gegen den Abstieg ging und es letztlich nur mit dem Klassenverbleib klappte, weil die Saison wegen der Corona-Pandemie abgebrochen wurde. Dennoch glaubt Linevondeberg, dass die Giesenkirchener eine große Herausforderung für seine Mannschaft darstellen.

Info Die personelle Lage bei Teutonia und SCK Kleinenbroich Ausfall: Rolink (Langzeitverletzter); Einsatz fraglich: Thomassen (Trainingsrückstand) Kapellen Ausfälle: Pesch, Czempik (beide krank), Wilschrey, Yücel, Ioannidis (alle verletzt), Heiermann (Urlaub), Dübbert (Langzeitverletzter); Rückkehrer: Mäher (nach beruflicher Verpflichtung)

Zwar taten sie sich im bisherigen Saisonverlauf ähnlich schwer wie die Teutonen, doch mit dem 3:2-Sieg am vorigen Wochenende gegen Unterrath gelang auch ihnen ein ganz wichtiger Sieg. „Wir dürfen einfach wegen des Erfolgs gegen Kapellen nicht so vermessen sein und denken, es ginge automatisch so weiter. Wir müssen genauso ernsthaft und konzentriert zur Sache gehen, nur dann ist ein Erfolg möglich“, betont der Co-Trainer. Er geht davon aus, dass ein etwas anderes Spiel auf die Gastgeber zukommt. Er glaubt, dass die robusten und zweikampfstarken Giesenkirchener nicht so offensiv auftreten werden wie Kapellen. Dementsprechend müssen auch taktische Änderungen vorgenommen werden. Denn letztlich soll alles dafür getan werden, die überraschenden drei Zähler zu veredeln und möglichst an den einen Punkt besseren Giesenkirchenern vorbeizuziehen.