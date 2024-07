Reitsport Medaillen-Festival bei Rheinischen Meisterschaften

In der Kategorie „Reiter“ trumpfte Frederic Tillmann auf Veltiner 3 in einem spannenden Stechen auf. Er verwies Andrea Weinberg vom Eschweiler Pferdesportverein auf den Silberrang. Bronze ging an Stefanie Reinig vom Club der Pferdefreunde Goch. Frederic Tillmann nahm ebenfalls die Goldene Schärpe in Empfang und durfte im Anschluss an die feierliche Siegerehrung wie alle anderen Rheinischen Meister ein erfrischendes Bad im Wassergraben nehmen.