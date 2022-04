Handball : In Dormagen begonnene Profikarriere endet bald

Max Holst als junger Spieler im Dormagener Trikot. Am Ende der Saison beendet er seine Profikariere in Wetzlar. Foto: Namlow/S. Wollmann

Dormagen/Wetzlar Max Holst schaffte am Dormagener Höhenberg den Sprung in den Profi-Handball. Nach der Saison will der Linksaußen seine Karriere bei der HSG Wetzlar beenden, lässt sich aber eine Hintertür offen.

Die Anekdote ist verbürgt: Als die Dormagener Handballer, damals als DHC Rheinland in der Ersten Liga unterwegs, im Frühjahr 2010 vor ihrem Gastspiel beim THW Kiel eine Trainingseinheit in einer Kieler Schulturnhalle absolvierten, saßen auf der Tribüne einige interessierte Schüler. Einer von ihnen fragte Kai Wandschneider, ob er mitmachen dürfe. Als der Trainer verneinte, zeigte er auf einen seiner Schützlinge und sagte: „Aber der da darf doch auch.“

„Der da“ war der damals 20-jährige Max Holst. Inzwischen ist der Linksaußen, den Kai Wandschneider zwischenzeitlich zum Mittelmann umgeschult hatte, zwölf Jahre älter. Und hat sich, vielleicht um ähnlichen Vorkommnissen wie den oben beschriebenen vorzubeugen, einen stattlichen Vollbart wachsen lassen. In dieser Woche gab der 32-Jährige bekannt, dass er am Ende der Saison seine Profi-Laufbahn beenden wird. Eine Laufbahn, die ganz viel mit dem TSV Bayer Dormagen zu tun hat. Denn der ist einer von nur vier Vereinen, deren Trikot Maximilian Holst in mehr als zwei Jahrzehnten trug – für einen Bundesliga-Profi durchaus ungewöhnlich. 2003 wechselte der gebürtige Siegburger aus der Jugend des TuS Niederpleis nach Dormagen – und ging damit den gleichen Weg wie sein Vater Armin Holst, der zu jener legendären Bayer-Truppe gehörte, die 1987 unter Trainer Petre Ivanescu den Aufstieg in die Bundesliga schaffte.

Seinem Sohn gelang als 18-Jährigem der Sprung in den Dormagener Bundesliga-Kader, in der Saison 2010/2011 war er mit 118 Toren dessen erfolgreichster Werfer. Und hätte es nicht das unrühmliche Ende des DHC Rheinland gegeben, wären Max Holst und Kai Wandschneider am Höhenberg wohl zusammen alt geworden. So aber fanden Schüler und Trainer 2014 wieder zusammen, denn nach drei Spielzeiten im Trikot des TV Großwallstadt schloss sich Max Holst der HSG Wetzlar an. Und erarbeitete sich bei den Hessen einen ähnlichen Kultstatus wie Kai Wandschneider: In siebeneinhalb Spielzeiten erzielte der Linksaußen 820 Bundesliga-Tore für die HSG, davon 535 von der Siebenmeterlinie. Am 26. Dezember 2019 brachte er das Kunststück fertig, in einem Spiel (26:23 gegen Eulen Ludwigshafen) alle zehn Strafwürfe zu verwandeln – eine bessere Quote hatte nur Welthandballer Daniel Stephan, der in der Saison 2004/05 beim 30:29-Sieg des TBV Lemgo in Wetzlar elf von elf Siebenmetern erfolgreich vollstreckte (Michiel Lochtenbergh traf bei der Dormagener 26:34-Niederlage gegen die Füchse Berlin am 27. Februar 2009 auch elf Mal, benötigte dafür aber zwölf Versuche).