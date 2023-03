Fußball-Landesliga Bei der Holzheimer SG angekommen

„Ich wollte kürzertreten und auch mal an den Sonntagen frei haben, dennoch hat die Holzheimer SG es noch mal geschafft, mich zu überzeugen, weiterzumachen. Mein Vertrag geht bis zum Ende der Saison. Aktuell geht die Tendenz zum Karriereende, entschieden ist das aber noch nicht“, sagt Maurice Heylen. Der gelernte Rechtsaußen wurde bereits beim 1. FC Viersen als Außenverteidiger eingesetzt, weshalb die HSG Maurice Heylen für diese Position verpflichtete. „Ich habe früher in der Offensive gespielt und habe auch klar kommuniziert, dass ich lieber vorne als hinten spielen würde. Da wir hinten rechts jedoch dünn besetzt waren, habe ich als Rechtsverteidiger angefangen“, erklärt er. Jedoch stand auch Maurice Heylen den Holzheimern nicht die gesamte Hinrunde über zur Verfügung. Aufgrund eines vierfachen Leistenbruches wurde der Neuzugang in der Vorbereitung operiert und wurde nur langsam herangeführt, so dass er in dieser Saison erst auf zwölf Einsätze kommt, von denen er nur fünf über die volle Distanz bestritt. „Es braucht nach so einer Verletzung natürlich etwas, um wieder reinzukommen“, erklärt Heylen.