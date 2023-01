Grand Prix in Tunis Deutsches Fechtteam direkt auf Betriebstemperatur

Zuvor hatten die deutschen Säbelfechterinnen und -fechter am Weltcup der Altersklasse U20 in Budapest teilgenommen. Im Herrensäbel erreichte Max Laurin Müller (TSV Bayer Dormagen) das 32er-Feld. Dort unterlag er dem Polen Marcel Broniszewski und belegte Platz 19. Seine Vereinskollegen Philipp Methner und Valentin Meka landen im 64er-Tableau auf den Rängen 52 und 57. Ihnen folgte auf Platz 72 in Moritz Schenkel ein weiterer Säbelfechter vom Höhenberg. Lena Stemper und Tiziana Nitschmann (beide FC Würth Künzelsau) standen ebenfalls unter den Top 32. Hier war für sie jedoch Feierabend, was im Endergebnis die Plätze 26 und 30 bedeutete. Felice Herbon (TSV Bayer Dormagen) und Josephine Kober (FC Würth Künzelsau) scheiterten im 64er-Feld und belegten die Ränge 42 und 47.