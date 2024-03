Säbelfechten in Dormagen Das Olympia-Ticket endgültig in der Tasche

„Natürlich kann immer noch etwas dazwischen kommen, gibt es Unwägbarkeiten wie Verletzungen. Aber Matyas hat die Voraussetzungen für eine Teilnahme an Olympia in Paris zu 100 Prozent erfüllt“, sagt Olaf Kawald in seiner Funktion als Leiter des Bundesstützpunktes am Dormagener Höhenberg. In der um die durch die Mannschaftswertung qualifizierten Athleten bereinigten Einzelweltrangliste ist er nach dem Georgier Sandro Bazadze der zweitbeste Europäer und kann durch einen entsprechenden Vorsprung auch beim letzten vorolympischen Weltcup vom 22. bis 24. März in Budapest nicht mehr von dieser Position verdrängt werden. „Die Qualifikation ist extrem wichtig“, sagt Olaf Kawald, denn für den von ihm geleiteten Bundesstützpunkt bringt das natürlich Vorteile in Sachen Förderung und festigt die gute Position innerhalb des Deutschen Fechterbundes (DFB). Neben Matyas Szabo hat sich bislang nämlich nur die Florettfechterin Anne Sauer für Paris qualifiziert. Damit noch weitere Aktive des DFB hinzukommen, müsste schon ganz viel Glück zusammenkommen. Zum Beispiel bei einer der knallharten Kontinentalausscheidungen, bei denen jeweils nur die Sieger und Siegerinnen ein Olympia-Ticket erhalten. Die aktuell noch wegen einer Blinddarm-Operation pausierende Dormagenerin Larissa Eifler wird das Ende April wohl versuchen. Olaf Kawald hat aber auch noch nicht komplett die Hoffnung aufgegeben, dass es die deutsche Säbelnationalmannschaft der Herren mit den drei Dormagenern Matyas Szabo, Raoul und Luis Bonah sowie dem Eislinger Frederic Kindler schaffen könnte.