Säbelfechten Matyas Szabo aus Dormagen deckt Karten bei EM noch nicht auf

Und das hat damit zu tun, dass die Europameisterschaften für die für Olympia in Paris qualifizierten Athleten nur eine Zwischenstation sind. „Da wird zwar der Ernstfall geprobt, aber nicht alles preisgegeben. Da behalten alle Fechter noch etwas in petto und zeigen nicht 1:1, was sie in Paris fechten wollen“, sagte Olaf Kawald in seiner Doppelfunktion als Leiter des Bundesstützpunktes am Höhenberg und Fechtkoordinator des TSV Bayer Dormagen. Diese Herangehensweise reichte allerdings für die aktuelle Nummer acht der Weltrangliste, um die Vorrunde schadlos zu überstehen. Nach einem Freilos im K.o.-Feld der letzten 64 traf Szabo dann auf seinen Nationalmannschaftskollegen Frederic Kindler von der TSG Eislingen und besiegte ihn deutlich mit 15:10. Nach der Niederlage gegen Patrice, in der Weltrangliste auf Rang sechs geführt, schloss Szabo das Turnier auf dem neunten Platz ab und war damit der beste Deutsche. Im Vergleich zur EM 2023, wo er letztlich Fünfter geworden war, verliert er damit ein paar Punkte für die Weltrangliste. Wie sich das aber für die Setzliste für Paris auswirkt, ist noch völlig offen, weil auch noch andere Kontinentalmeisterschaften ausstehen.