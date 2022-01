Fußball : Matthias Menck fühlt sich sehr geehrt

Neuss Fußballkreis 5 Grevenbroich/Neuss zeichnet Jugendleiter der DJK Novesia als „Ehrenamtler des Jahres“ aus. Damit ist er Mitglied im „Club 100“ des DFB.

2010 kam er zur Novesia, damals als Spieler-Papa. „Mein Sohn hat bei den Bambini angefangen und ich stand am Rand dabei“, erinnert sich Matthias Menck. „Dann sollte ich mich um irgendwas kümmern, so bin ich reingerutscht und dabeigeblieben. Erst nebenbei, dann als Trainer und schließlich als Abteilungsleiter.“ Ein Engagement, das über den Verein hinaus strahlt: Der Kreisfußballvorsitzende Dirk Gärtner und Kreisehreamtsbeauftragte Daniela Dohmen überreichten Menck an seiner Trainingsstätte, dem Jahnstadion, feierlich die Auszeichnung zum „Ehrenamtler des Jahres“. Er wird zusätzlich vom DFB in den „Club 100“ für Ehrenamtler im deutschen Fußball aufgenommen.

Wie er zu dieser Ehrung kam, kann sich der Tausendsassa indes noch nicht ganz erklären: „Irgendjemand aus dem Verein hat mich scheinbar vorgeschlagen, ich hab‘ aber noch nicht rausgefunden wer“, sagt er schmunzelnd. „Ich habe aber unseren Kassierer Ralph Habricht in Verdacht.“ Der war zumindest eingeweiht. Wie auch viele andere im Verein und in seiner Familie. Aber alle haben dichtgehalten. „Ich hab‘ mich schon gefragt, was los ist an diesem Tag. Ich geh‘ montags eigentlich immer nach der Arbeit ins Jahnstadion“, erzählt der Jugendleiter. „Aber an dem Tag hat meine Frau extra nachgefragt, ob ich auch wirklich hingehe. Über den Besuch von Dirk Gärtner und Daniela Dohmen hab‘ ich mich zwar gewundert, das aber nicht mit mir in Verbindung gebracht.“ Auch, dass er für eine Besprechung in den Jugendraum kommen soll, ließ ihn noch keinen Verdacht schöpfen. „Da war dann allerdings erst kein Licht an – und plötzlich standen da alle versammelt: meine Frau, der Vorstand, mein Team aus der Abteilung. Dann hab ich den kleinen Pokal bekommen und wir haben noch mit ein paar Kaltgetränken und Schnittchen gefeiert.“