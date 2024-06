Handball-Zweitligist Bayer Dormagen Matthias Flohr: „Ich bin dankbar und habe viel gelernt“

Flohr Das Primärziel war in beiden Jahren, den Klassenerhalt frühzeitig zu erreichen. Das ist gelungen. Aber für einen klassischen Ausbildungsverein wie den TSV ist die Entwicklung der Spieler wesentlich. Und was sich da getan hat, darauf können wir alle zusammen stolz sein. In diesem Jahr ist es vermutlich die jüngste Mannschaft aller Zeiten, die sich in der Klasse gehalten hat.