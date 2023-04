2. Basketball-Regionalliga Matchball zum Aufstieg für die NEW‘ Elephants

Der große Augenblick ist zum Greifen nah. Und doch: Vor dem Spiel gegen die wilden Toros drängt sich ein Datum mit aller Macht in die Gedanken des Coaches. Am 11. Februar ging in Dormagen das Lokalduell mit der TG Stürzelberg mit 84:99 verloren – die zweite Niederlage in Folge nach dem 77:78 im Gipfelkampf der 2. Regionalliga mit der TG Düsseldorf eine Woche zuvor. Mit seiner von der eigenen Ratlosigkeit genährten Idee, den Weg auf dem Trainerstuhl zu räumen, versetzte Pfüller die Schlossstadt für einige Stunden in Alarmstimmung, bevor der in dieser heiklen Lage vorbildlich besonnene Vorstand das Gesuch seines höchsten Angestellten dankend ablehnte. Eine weise Entscheidung, wusste der 47-Jährige sein Team in der Folge doch zu stabilisieren. Und während in den Rhein Stars Köln II der lange größte Rivale patzte, gewann der Spitzenreiter wieder, am vergangenen Wochenende auch das Schlüsselspiel bei den gefährlichen Bergischen Löwen (93:86).