Basketball : Maßarbeit der TG Neuss Tigers im Rheinischen Derby

Neuss Mit dem 85:76-Sieg sichern sich die Gäste auch noch den direkten Vergleich.

In einer von großen technischen Problemen in der Halle in Leverkusen-Lützenkirchen begleiteten Partie schossen im ersten Viertel beide Teams förmlich die Lichter aus: Opladen versenkte den Ball fünfmal von jenseits der Drei-Punkte-Linie im Korb, die Tigers noch viermal. Das gefiel Bruhnke mit Blick auf die 25 Gegenpunkte natürlich nur bedingt. Das Match beruhigte sich jedoch im zweiten Abschnitt etwas. Zur Halbzeitpause stellte der Coach seine Defensive um, ließ nicht mehr „Mann-gegen-Mann“, sondern in der Zone verteidigen. „Damit kam Opladen nicht mehr so gut zurecht“, stellt er höchst zufrieden fest. Es half natürlich auch, dass Franziska Worthmann mit 27 Punkten wiederum einen Sahnetag erwischt hatte. Damit hatte die 33-Jährige im direkten Duell mit Opladens gerade gegen Neuss oft sehr gut aufgelegte Scharfschützin Leonie Schütter die Nase vorne.