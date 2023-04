Generationswechsel Vorsitz des SV Uedesheim bleibt in der Familie

„Ende letzten Jahres habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie es mit dem Verein weitergehen soll und mich dann entschlossen, zu kandidieren. Ich möchte, dass der Verein weiter eine wichtige Rolle im Ort und der Umgebung spielt und für die Menschen und vor allem die Jugend ein Anlaufpunkt ist“, erklärte Martin Schultz, der als Projektmanager in einem internationalen Einzelhandelsunternehmen arbeitet und mit seiner Frau und seinem achtjährigen Sohn in Uedesheim lebt. Er ist dankbar und froh, dass der SV Uedesheim gesund und solide aufgestellt ist und ein starkes Team hat. Dazu gehören nach den Wahlen im Vorstand nun auch Philipp Baring (2. Geschäftsführer) und Ole Petersen (1. Schriftführer), wobei Baring die Nachfolge von Klaus Böhland antrat, der sich ebenfalls nicht mehr zu Wahl stellte. Jörg Meuter (2. Kassierer) und Bastian Janoschka (Sozialwart) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Auch wenn Martin Schultz sich darüber freute und stolz war, dass ihm die Mitglieder das Vertrauen schenkten, war es ihm ein großes Anliegen, dass an dem Abend der Jahreshauptversammlung noch mal sein Onkel im Mittelpunkt stand. Und Klaus Haas wurde nicht nur zum Ehrenvorsitzenden ernannt, mit mehreren Aktionen wurde versucht, seine Verdienste zu würdigen und ihm einen gebührenden Abschied zu bereiten. „Das war sehr bewegend, auch für mich. Schließlich kenne ich den SV Uedesheim nur mit Klaus an der Spitze“, sagte Martin Schultz. Ab sofort hat der 71-Jährige mehr Zeit, um sich um Familie und Hobbys zu kümmern.