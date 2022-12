Martin Grüning feiert Geburtstag Der ausdauerndste Neusser ist jetzt ein Sechziger

Einer wie er steht wohl nie still. Es dürfen Wetten abgeschlossen werden, dass Martin Grüning auch an seinem Jubeltag am heutigen Freitag irgendwann die Laufschuhe schnürt – alles andere würde einen, der ihn seit mehr als vier Jahrzehnten kennt, schwer wundern. Und das nicht nur, weil Martin Grüning als Chefredakteur der deutschen Ausgabe von „Runner’s World“, der größten Lauf-Fachzeitschrift der Welt, und deren Online-Ableger runnersworld.de das Laufen zu seinem Beruf gemacht hat. Wenn er zu einem seiner – seltenen – Heimatbesuche in Neuss weilt, trifft man ihn am ehesten auf der Erftrunde …