Kanuslalom Aktiver des WSC Bayer Dormagen steigert sich

Auf der wilden Salach schaffte Konrad am ersten Tag problemlos den Einzug ins Finale der besten Zehn, wo sich kleine Torberührungen einschlichen. Sechs Strafsekunden warfen ihn daher trotz zweitbester Fahrzeit auf Rang acht zurück. Tags darauf lief es im Finale besser. Fehlerlos und dynamisch meisterte er die kraftraubenden Querungen im Wildwasser und sicherte sich den Sieg in seinem ersten Jahr in der Leistungsklasse. Marie Gottowik vom WSC gelang ebenfalls an beiden Tagen der Einzug ins Finale. Während sie zunächst 50 Strafsekunden auf Rang zehn zurückwarfen, fuhr sie mit einem fehlerlosen Lauf am zweiten Tag auf den siebten Platz. Kanadierfahrer Jeffrey Piontek hatte zu Beginn mit der Top-Ten-Platzierung im Vorlauf sein Highlight und erreichte hier ebenfalls Rang sieben. Lars Schwellinger erkämpfte nach langer Pause Rang dreizehn. David Engel, der wie Schwellinger lange nicht mehr in der Leistungsklasse gestartet war, konnte sich im großen Feld der Kajakfahrer gegenüber dem Vortag um sechs Platzierungen verbessern und Platz 16 einfahren.