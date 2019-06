Kanu : Marten Konrad fährt auf Rang zwei

Dormagen Bei den Deutschen Schülermeisterschaften in Zeitz überzeugt der WSC-Kanute.

Seine Husarenritte auf Platz zwei bei den in Zeitz (Sachsen-Anhalt) ausgetragenen Deutschen Schüler-Meisterschaften im Kajak dürfte Marten Konrad so schnell nicht mehr vergessen. Dafür sollte alleine schon die Silbermedaille in seiner Hand sorgen, „über die ich total glücklich bin“, sagte der Slalom-Kanute des WSC Bayer Dormagen.

Bereits in den Qualifikationsrennen hatte sich angedeutet, dass das auf dem Gelände an der Neumühle ein rechter Krimi werden würde. Im Duell mit Enrico Dietz aus Bad Kreuznach leistete sich der Dormagener zwar Torstabberührungen im ersten und zweiten Lauf, zog aber mit Bestzeit als Führender ins Halbfinale ein. Dort bot sich das gleiche Schauspiel – wieder mit Vorteilen für Konrad, der mit einer halben Sekunde Vorsprung auf seinen Erzrivalen in die Entscheidung ging. Als Letzter der zehn besten A-Schüler im Wildwasser musste er nach einem fehlerlosen Lauf von Enrico Dietz ans Leistungslimit ran. Und wieder fuhr er auf der Weißen Elster die schnellste Zeit, lag im Ziel anderthalb Sekunden vor dem Bad Kreuznacher. Allerdings sorgten zwei Torberührungen für sechs Strafsekunden und damit war Rang eins futsch. Das stresste den jungen Dormagener indes überhaupt nicht. Routiniert stellte er fest: „Das harte Training in den letzten acht Monaten hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt.“